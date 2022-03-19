Şehir Plancıları Odası Başkanlığına Gizem Caner Seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) Başkanlığına Gizem Caner seçildi.

Şehir Plancıları Odası’ndan yazılı açıklamaya göre, KTMMOB ŞPO’nun 41. Dönem Olağan Genel Kurulu bugün KTMMOB binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Oda Başkanlığına Gizem Caner getirildi.

ŞPO Yönetim Kurulu üyeliklerine de Can Kara, Feriha Binici, Ayça Soygür ve Harun Orcan seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise, Nurhan Hızal ve Layık Topcan’dan oluşturuldu.

Denetleme Kurulu üyeliklerine de Ali Kanlı ve Ertan Öztek getirildi.

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19/03/2022 14:51