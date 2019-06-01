Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi İçin İmzalanan Sözleşmeyi Eleştirdi

Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesi’nin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Şehir Plancıları Odası’nın haberi olmadan, 3 Şehir Plancısı’yla Girne’deki yayalaştırma projesi için sözleşme imzalamasını eleştirdi ve “Yurtdışından gelip ülkemiz hakkında sınırlı sayıda bilgisi olan insanların Girne için çok önemli bir konu hakkında proje yapması bizleri telaşlandırmaktadır” dedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Girne Belediyesi ile 3 şehir plancısının Girne’deki yayalaştırma projesi için sözleşme imzaladığı” haberini dün gazetede gördüklerini, Girne bölgesinin proje kapsamında bazı bölgelerinin yayalaştırılmasının sevindirici olduğunu ve kendilerinin de buna her zaman destek olabileceklerini belirterek, ancak ayrıntılara bakınca çok büyük yanlışlar olduğunu gördüklerini söyledi.

Girne Belediyesi’nin, Girne için çok önemli bir çalışma yaptığını ve bundan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Şehir Plancıları Odası’nın haberi olmadığını ifade eden Refikoğlu, “Yurtdışından gelip ülkemiz hakkında sınırlı sayıda bilgisi olan insanların Girne için çok önemli bir konu hakkında proje yapması bizleri telaşlandırmaktadır” dedi.

Refikoğlu, en kısa zamanda cevap alma temennisiyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye şu soruları yöneltti;

“Ülkemizdeki meslektaşlarımızın bu işi yapabileceğini düşünmediniz mi?, Şehir Plancıları Odası’ndan neden görüş almadınız?, Üyesi olduğunuz Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ile görüştünüz mü?, Birlik üyesi olmayan meslektaşlarımızın ülkede bu projeleri uygulamasının yasa dışı olduğunu bilmiyor musunuz?, KKTC vatandaşı olmayan bu arkadaşlarla nasıl bir resmi sözleşme imzaladınız?, Ülkemizdeki yasalara göre ihaleye çıktınız mı?, Yurt dışından bir Belediye Başkanı gelip Girne’de sizin yerinize belediye başkanlığı yaparsa ne düşünürsünüz?.”