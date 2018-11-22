Şehir Plancıları Odası’ndan emirnameye destek

Şehir Plancıları Odası Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Emirnamesi ile ilgili açıklama yaparak emirnamenin önemli olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada “Planlama mesleğinin sahipleri bizler Şehir Plancıları Odası olarak böyle bir Emirnamenin sağlıklı bir İmar Planı yapılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktayız ve bunu tüm kamu oyuna duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şehir Plancıları Odası, Pazartesi günü taslak hali halkın katılımına açılan emirname hakkında görüş bildirmeden önce “Emirname”lerin ne olduğunu iyice anlamak gerektiğini belirtti. Farklı kesimlerden gerek sunulan emirnamede verilen kararlara gerekse emirnamenin kendisine farklı farklı yorumlar yapıldığını kaydeden oda, “55/89 İmar Yasası; “İmar Planının olmadığı veya hazırlanmakta olduğu, ancak, gelişmenin yaygın ve hızlı olduğu yerleşme birimleri veya alanlarda, İmar Planı onaylanmadan önce veya İmar Planı olmadığına bakılmaksızın, bu Yasa altında yayımlanacak bir emirnamede belirtileceği şekilde, “Ön İmar Sınırları” çizilebilir.” denilmektedir” cümlelerini kullandı.

“Kontrolsüz bir gelişme var”

Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgesine bakıldığında yaygın, hızlı ve kontrolsüz bir gelişme yaşandığının görüldüğünü belirterek bölgede Kasım 2016’da İmar Planı sürecinin resmen başladı belirtildi.

Açıklamada “Yani yukarda yazdığımız İmar Yasasının ilgili maddesini bire bir karşılıyor içinde bulunduğumuz durum. Bu yüzden buraya bir emirname taslağı hazırlandı.

Biz şehir plancıları, toplantıda bir emlakçı tarafından söylenen “biz geleceği satıyoruz” söyleminin aksine, biz geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Ülke toprağını karış karış satıp bugünü kurtarmak yerine “Sürdürülebilir Gelişme” kavramını çerçevesinde, yatırımların doğru şekilde doğru yer seçimi ile birlikte yapılması gerektiğini savunuyoruz. Zaten bu şekilde kontrolsüz bir yapılaşmanın ekonomik bir gelişme sağlamayacağını, hatta bir süre sonra ters tepip fazla konutların satılamayacağı bir ekonomist tarafından toplantıda açıklandı” ifadelerine yer verildi.

“Alt yapı yetersiz”

Açıklamada, “Bugün altyapıya baktığınızda kanalizasyon sadece Gazimağusada varken onun da yetersiz olduğunu ve kapasitesinin üzerinde çalıştığını biliyoruz. İskelede bu yaz klimalar dahi çalışmadı, çünkü şuursuzca yapılan yoğun yapılaşmaya elektrik altyapısı yetersiz kaldı. Kaldı ki bugün İskele ilçesinin nüfusu 8000 civarlarındayken 30000 üstünde nüfusu barındırabilecek kapasitede konut üretimi vardır. Bununla sahip olduğunuz nüfusunuzun 4 katı yabancı getirilmeye çalışılıyor. Bu demografik yapının bozulması ve sosyal karmaşa demektir. Kaldı ki bu kadar nüfusa hitap edecek ne bir sağlık ocağı, ne de bir hastane, ne de bir okul var. Eğer bu gelişmeler doğru yer seçim kararları ortaya konmadan yapılmaya devam ederse Girnede yaratılan kaos bu bölgeye de getirilecektir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen emirnamenin kısıtlayıcı olması kaçınılmazdır. Ancak bunun kimseyi korkutmaması gerekir, çünkü emirnamede yapılan bölgelemeler içinde belirlenen kat sayıları, söz konusu bölgelerdeki mevcut yapılaşmanın hemen hemen %90ının kat yüksekliğidir. Yani bazı kesimler tarafından kamuoyu üzerinde yaratılmak istenen “katlar düşük olacak şekilde kısıtlandırılıyor” algısı yanlıştır. Yine kendi kafalarına göre çalışıyorlar, kimseden görüş/fikir almadan plan yapıyorlar söylemleri de yanıltıcı ve hatalı bir söylemdir” denildi.

Mağusa Belediyesi’nin personeli bire bir çalıştı

Oda, Gazimağusa Belediyesi’nin şehir plancısı istihdam ettiğini ve çalışmaların içerisinde belediye olarak bire bir bulunduğunu belirterek yine 3 belediyenin arazi kullanım çalışmalarını gerek bünyesindeki teknik elemanlar ile gerekse yine yaptıkları ekstra istihdamlar ile kendilerinin yaptığını açıkladı.

Açıklamada “Doğu Akdeniz Üniversitesi ile plan çalışmaları için yapılan bir protokol vardır. Ayrıca Şehir Planlama Dairesinden aldığımız bilgiye göre Kasım 2016’da yasal süreç başladığında tüm bölge halkı için gazete ve sosyal medya gibi yerlerden duyurular yapılmış, tüm kurumlardan ve bölgedeki sivil toplum örgütü ve meslek odalarında n(Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Müteahitler Birliği, Ticaret Odası gibi örgütler de dahil olarak) görüşler ve veriler istenmiştir” denildi.

“Bizce gerekli”

Oda açıklamasının sonunda “planlama mesleğinin sahipleri bizler Şehir Plancıları Odası olarak böyle bir Emirnamenin sağlıklı bir İmar Planı yapılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktayız ve bunu tüm kamu oyuna duyuruyoruz” diyerek açıklamaya son verdi.