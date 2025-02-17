“Şehir yok edici” asteroit 2024 YR4, bilim insanlarına göre Ay'a çarpabilir

2024 YR4 asteroidi, 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 2,3 olduğu belirtiliyor. Ancak yeni hesaplamalara göre, bu asteroit Ay’a çarpma ihtimali daha da düşük bir seviyede olabilir.

Büyüklüğü bir şehir yok edebilecek kadar büyük olan asteroit, 2032’de Dünya'ya çarpma olasılığına sahip ve bu ihtimal, geçtiğimiz 7 Şubat'ta NASA bilim insanları tarafından yüzde 1,2’den yüzde 2,3’e çıkarıldı.

Asteroit yaklaşık 55 metre genişliğinde ve saatte 48 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bu büyüklükteki bir asteroit, insan uygarlığını yok edecek kadar büyük olmasa da, büyük bir şehri yok edebilecek kadar güçlü bir etkiye sahip.

Çarpma anında yaklaşık 8 megatonluk enerji açığa çıkabilir ki bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının saldığı enerjiden 500 kat daha fazla.

Ay’a çarpma ihtimali de var

Arizona Üniversitesi'nden operasyon mühendisi David Rankin, asteroidin Ay’a çarpma ihtimalinin yüzde 0,3 olduğunu açıkladı.

Bu tür bir çarpışma, Dünya'dan gözlemlenebilir olabilir, ancak bizler üzerinde büyük bir etkisi olmayabilir. Rankin, "Çarpışma sonucu Ay'dan fırlayacak malzeme Dünya'ya doğru düşebilir ama bu büyük bir tehdit oluşturmaz" dedi.

Bununla birlikte, çarpışmanın Ay’ın yüzeyinde büyük bir krater oluşturması bekleniyor. Çarpışma anında açığa çıkan enerji, 340 Hiroşima bombası büyüklüğünde olabilir ve bu da Dünya'dan oldukça net bir şekilde gözlemlenebilir.

Dünya için bir tehlike olmayacak

Londra Imperial College’dan gezegen bilimleri profesörü Gareth Collins ise, çarpışmanın Dünya üzerinde büyük bir tehlike yaratmayacağını belirtti.

Çarpışma sonucu Ay'dan fırlayan materyallerin Dünya atmosferinde yanarak yok olacağını ifade etti. Ay, tarih boyunca sayısız asteroid çarpması yaşadı ve bu da Ay'ın yüzeyinde çok sayıda kraterin oluşmasına neden oldu. Ancak 2024 YR4 asteroidi Ay’a çarptığında, yaklaşık 2 kilometre genişliğinde bir krater oluşması bekleniyor.

Düşük olasılıkla bir çarpışma riski var

Asteroit 2024 YR4'ün Dünya ya da Ay'a çarpma olasılığı hâlâ çok düşük. Uluslararası bir bilim insanı ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak asteroitin boyutu ve yörüngesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına hız verdi.

Şu ana kadar astronomlar, teleskoplar yardımıyla asteroidi gözlemlediler ve boyutunu tahmin etmek için asteroitten yansıyan ışığı ölçtüler. Ancak bu yöntemle elde edilen tahminler oldukça belirsizdi. JWST ise asteroitten yayılan ısıyı ölçerek, asteroitin boyutunu ve yüzey bileşimini çok daha net bir şekilde ortaya koyacak.

Çarpma olasılığı hâlâ düşük

Rankin, şu an itibariyle 2024 YR4 asteroitinin Dünya’ya çarpma olasılığının yüzde 97,9 düşük olduğunu belirtti. Olasılık yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktığında medyada büyük yankı uyandırdı, ancak bu artış, yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkmak gibi bir durum değil. "Bu asteroit, endişelenilecek bir şey değil" dedi Rankin.