Şehit Aileleri Derneği, 'Şehitler Ölmez' albümünü Gardiyanoğlu’na takdim etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, Dernek Başkanı Benan, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na "Şehitler Ölmez” albümünü takdim ederek, albüm hakkında bilgi verdi.

Çalışma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, albümün iki cilt halinde, 1830 kayıtlı şehitle ilgili bilgi ve fotoğraf içerdiğini anlatan Benan, son iki yıl içerisinde, söz konusu albümün hazırlanması için Dernek olarak büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Benan, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini vurguladı ve “Ne unuturuz ne unuttururuz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, hazırlanan albümün, gelecek nesillere nasıl devlet olduğunun anlatılması açısından bir mühür niteliğinde olduğuna işaret etti ve çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Dernekle Çalışma Bakanlığı arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğine inanç belirten Gardiyanoğlu, şehit ailelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve Anavatan Türkiye’de genişletilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını ve ciddi yol kat ettiklerini de söyledi.

"Canlarıyla bedel ödeyen şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak boynumuzun borcudur" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, Bakanlık olarak şehit ailelerine destek olmak için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.