Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği başkanlığına yeniden Gürsel Benan seçildi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Olağan Genel Kurulu dün toplandı. Açıklamada, Genel Kurul’un geniş bir üye katılımıyla gerçekleştirildiği ve faaliyet raporu ile mali raporun görüşülüp oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Genel Kurul sonunda dernek organları aşağıdaki şekilde oluştu:

“ 2024-2026 YÖNETİM KURULU

1. GÜRSEL BENAN GENEL BAŞKAN

2. MEHMET TANOL GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

3. MEHMET KASABALI GENEL SEKRETER

4. İBRAHİM AÇMAN GENEL SEKRETER YARDIMCISI

5. ŞENİZ ULUÇ KADIN KOLU BAŞKANI

6. PEHRİZ MİRALAY KÜLTÜR KOLU BAŞKANI

7. EJDER DENİZ GENÇLİK KOLU BAŞKANI - LEFKE BÖL. SOR.

8. MUSTAFA KASABALI MALİ İŞLER SORUMLUSU

9. AHMET RUSO BASIN İŞLERİ SORUMLUSU

10. YAŞAR GEVREK SOSYAL İŞLER SORUMLUSU

11. SALİH AÇMAN TAHSİLDAR VE LOKAL SORUMLUSU

12. BURHAN CİHANGİR İSKELE BÖLGE SORUMLUSU

13. ERSOY TALUĞ GİRNE BÖLGE SORUMLUSU

14. CEMİLE SÖZVEREN GAZİ MAĞUSA BÖLGE SORUMLUSU

15. RAMADAN BEŞGÜL GÜZELYURT BÖLGE SORUMLUSU

16. REYHAN KİŞMİR Faal Üye

17. BARIŞ BUBA Faal Üye

18. HALİL ÖZGÜVENEL Faal Üye

19. MEHMET SALİH ATAGÜL Faal Üye

20. HASAN KELEBEK Faal Üye

21. MÜNÜR NURETTİN BOĞAÇOĞLU Faal Üye

22. OSMAN EMİN KARKIN Faal Üye

23. BENGÜ TAŞKENT Faal Üye

24. SELMA KEBAPÇIOĞLU

25. MEHMET ÖZİLMEN

DENETLEME KURULU

• SELMA KEBAPÇIOĞLU BAŞKAN

• ALİ GENCER Üye

• EMİNE AŞGAR Üye

DİSİPLİN KURULU

• MEHMET ÖZİLMEN BAŞKAN

• PINAR BÜYÜKHÜSEYİN Üye

• GÜLSÜM KARALIM Üye.”