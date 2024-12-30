Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile BAÜ-Kıbrıs arasında işbirliği protokolü imzalandı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği işbirliği ile, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini veren şehitlerin ve malül gazilerin anısını yaşatmak, saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde onların adının yer etmesini sağlamak amacıyla” gerçekleştirildi.

Protokolde KKTC uyruklu lise öğrenimini tamamlamış şehit ailesi ve malül gazi ailelerine burs verilmesi de öngörüldü. Buna göre, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği aracılığı ile lise öğrenimini tamamlamış yılda iki KKTC vatandaşı öğrenciye 4 yıl burs verilecek. İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını ve yüksek lisansı kapsayacak şekilde yüzde 100 öğretim bursu olanağı sağlanacak.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi adına üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına Genel Başkan Gürsel Benan’ın imza koyduğu protokole göre ayrıca, tarafların bu amaçlar doğrultusunda etkinlikler (panel, seminer, konferans, sergi, eğitim v.b ) düzenlemesi de hedefleniyor.