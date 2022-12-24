Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne üç kez destek yardımı yapıldı

Mehmet Kara-Özel Haber

Haber Kıbrıs, Cumhurbaşkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği arasında son dönemde gerçekleşen yardımlara ulaştı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan şehitlerin anıldığı resmi törende yaptığı konuşmasında devlet yetkililerine yönelik çeşitli suçlamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de Dernek Başkanı Benan’ın açıklamalarına “gerçek dışı iddialar ve söylemler” ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Haber Kıbrıs, Cumhurbaşkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği arasında son dönemde gerçekleşen yardımlara ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne 2021 yılı ve 2022 yılı dernekler yardım kalemi bütçesi dahilinde üç kez destek yardımı yapıldı.

Buna göre, 13 Nisan 2021 tarihli yardım destek talebi dilekçesi, 14 Nisan 2021 tarihinde işleme alındı, 7 Mayıs 2021 tarihinde 2021209782 no’lu işlem numarası ile uygun görülen 10 bin TL’lik yardım onaylandı.

Derneğin, 11 Eylül 2021 tarihli yardım destek talebi dilekcesi 11 Eylül 2021 tarihinde işleme alındı, 13 Kasım 2021 tarihinde 2021546586 no’lu işlem numarası ile 30 bin TL’lik yardım onaylandı. Bu talepte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 bin TL’lik talebin üzerini karalayarak 30 bin TL yardım yapılmasına onay verdiği dikkat çekti.

Derneğin 31 Mayıs 2022 tarihli yardım destek talebi dilekçesi ‘24-25-26 Haziran’da gerçekleştirilen Uluslararası Türk İslam Dünyası Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşmasına katılmak amacıyla Cumhurbaşkanına iletildi. Derneğin talep ettiği destek 1 Haziran 2022 tarihinde işleme alındı ve 3 Haziran 2022 tarihinde 2022241317 no’lu işlem numarası ile uygun görülen 5 bin TL’lik yardımı onaylandı.

“Kamu maliyesinden doğrudan bir destek sağlanması mümkün değil”

Bu arada, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne dernek olası nedeniyle kamu maliyesinden doğrudan bir destek sağlanması mümkün değil. Bütçede bu konuda bir kalemin olmaması, derneğe kurumsal anlamda sürekli olarak bir destek sağlanmasını mümkün kılmıyor.

Tatar’dan bütçeye ödenek koyma girişimi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin taleplerinin bugüne kadar örtülü ödenek ya da bir takım başka şekillerde karşılanmaya çalışıldığı belirtildi.

Aynı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2023 bütçesine Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne katkı yapılmasına olanak sağlayacak bir ödenek (kalem) koydurduğu ve yaşanan tartışma öncesinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile yönetimini bu konuda bilgilendirdiği kaydetti.

2023 yılı Bütçenin yasalaşması ile birlikte derneğe sürekli bir katkı sağlayacağının anlatıldığı belirtildi.

“İfadeler gerçekleri yansıtmıyor”

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin kendileri için çok önemli bir dernek olduğunun altını çizerek, derneğin sorunlarının çözümü konusunda bugüne kadar birçok konuda yardımda bulunulduğunu, bundan sonra da her türlü katkıyı yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasının kabul edilebilir olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ifadelerin gerçekleri yansıtmadığı ve bu konudaki tartışmaların uzayıp gitmesinin de kimseye bir yararı olmadığını vurguladılar.

Dernekten gelen taleplerin her zaman en kısa süre içerisinde yanıtlandığını bildiren kaynaklar, iki şehit mezarının yapıldığını, diğer şehit mezarları ile ilgili gelen taleplerin de gereğinin yapılması için işleme alındığını anlattılar. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu tartışmanın ülkeye bir faydası olmadığını, zamanın birlik ve beraberlik zamanı olduğunu Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerinin her birinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için bir önemli bir değer olduğunu kaydettiler.

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24/12/2022 15:13