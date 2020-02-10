Şehit Ecvet Yusuf’un mezarından su borusu çıktı

Tekke Bahçesi Şehitliğindeki mezarların açılması ve şehitlerin kimliklendirilerek yeniden defnedilmesine ilişkin hazırlanan iki emirnamenin yürürlüğe girmesi sonrası şehitlikteki mezarlar açılmaya başladı.

Şehit Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon, babasının adının yer aldığı ve üzerinde mezar taşının bulunduğu mezarın açılmasıyla birlikte, mezarın içerisinden beton bir kolon ve paslı bir su borusu çıktığını açıkladı.

1974’ün ilk şehidi sevilen tarih öğretmeni Ecvet Yusuf’un kaltıları, adını taşıyan mezarda değil de 5 kişinin kalıntılarının olduğu başka bir mezarda bulundu

Ecvet Yusuf kimdir?

20 Temmuz 1974’te savaşta hayatını kaybeden Ecvet Yusuf, tarih öğretmeni ve 55. bölük komutanıydı.

10/02/2020 14:46