Şehit Ertuğrul İlkokulu Ailesi 55. Yılda Buluşuyor

1964’te Kumsal İlkokulu olarak eğitim vermeye başlayan, Lefkoşa’nın en büyük okullarından biri olan Şehit Ertuğrul İlkokulu kuruluşunun 55’inci yılını kutluyor.

Şehit Ertuğrul ailesi, 55. yılını taçlandırmak adına gerçekleştirilecek olan Anılara Yolculuk Gecesinde, 31 Mayıs Cuma biraraya gelecek.

Şehit Erturul İlkokulu’nda, 55 yıl içerisinde eğitim veren idareci, öğretmen ve mezunlar buluşacak.

Yurtdışında yaşayan bazı mezunlar da geceye katılacak.

Okul müdürü; Hasan Eren, Şehit Ertuğrul Ailesi olarak, Lefkoşa da böyle güzel ve tarihi sayılabilecek olayı yaşamanın ve yaşatmanın gururu içerisinde olacaklarını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma gecesi saat 19:00’da, The Paradise Park’ta gerçekleşecek olan , “Anılara Yolculuk” gecesinin biletlerini Şehit Ertuğrul İlkokulu, Uysal Kitapevi, Zephyr Café, Ateş Copy Center-Dereboyu, Devpa Süpermarket, Doğan Arşehit ve Güner Burgul’dan almak mümkün.