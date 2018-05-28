Şehit güreşçiler anıldı

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Büyükler Şehit Güreşçiler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Büyükler Şehit Güreşçiler Greko-Romen Güreş Müsabakaları Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 99 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) açık ara ile birinciliği elde ederken, 10 puan toplayabilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci oldu. Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın elinden aldı.