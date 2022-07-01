Şehit Güreşçiler anısına mindere çıktılar
01/07/2022
Şehit Güreşçiler anısına Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı.
Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu'nda Büyükler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi takımına kupa verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
Takım Klasmanı:
1- YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ)195 PUAN
2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ)155 PUAN
3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK)85 PUAN
4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO)35 PUAN
5- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ (LGİ)12 PUAN
6- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV)10 PUAN
55 Kg.
1- İSMAİL KURŞUN DAÜ
2- ŞEVKET RADO YDÜ
3- KÜRŞAT DALKIÇ BİASK
60 Kg.
1- FESİH GÜLEVİ BİASK
2- FIRAT ÖZTÜRK DAÜ
3- DANİEL ÜSTÜNAL POTTO
63 Kg.
1- ALİ KURŞUN BİASK
2- ROZY MURAT DAÜ
3- YİĞİT AKAL YDÜ
67 Kg.
1- SERHAT ATLI DAÜ
2- ATAMYNAT BALİYEVOTTO
3- KEMAL KONDOZ YDÜ
72 Kg.
1- SERGEN AVCI YDÜ
2- MEHMETALİ ZEKİ DEMİRBİASK
77 Kg.
1- ARİF KONDOZ YDÜ
82 Kg.
1- HÜSEYİN TOKDEMİR YDÜ
2- BATUHAN GÖREN YDÜ
87 Kg.
1- ADNAN ÖZCEVHER DAÜ
2- YUNUS EMRE KAYIŞKANAT YDÜ
97 Kg.
1- ERİCH LAUGHLİN YDÜ
2- HALİT BAYRAKÇI DAÜ
97-130 Kg.
1- BERTU TEKAKPINAR YDÜ
2- MERT BÜYÜKÖZTÜRK DAÜ
3- ONUR ÖĞÜT DAÜ