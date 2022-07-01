Şehit Güreşçiler anısına mindere çıktılar

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01/07/2022

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Şehit Güreşçiler anısına mindere çıktılar

Şehit Güreşçiler anısına Büyükler Greko-Romen güreş müsabakaları yapıldı.

 Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu'nda Büyükler Greko-Romen kategorisinde  yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu.

 Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

1- YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ)​195 PUAN

2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ)​155 PUAN

3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK)​85 PUAN

4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO)​35 PUAN

5- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ (LGİ)​12 PUAN

6- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV)​10 PUAN

55 Kg.

1- İSMAİL KURŞUN​ DAÜ

2- ŞEVKET RADO​ YDÜ

3- KÜRŞAT DALKIÇ​ BİASK

60 Kg.

1- FESİH GÜLEVİ​ BİASK

2- FIRAT ÖZTÜRK​ DAÜ

3- DANİEL ÜSTÜNAL P​OTTO

63 Kg.

1- ALİ KURŞUN​ BİASK

2- ROZY MURAT​ DAÜ

3- YİĞİT AKAL​ YDÜ

67 Kg.

1- SERHAT ATLI​ DAÜ

2- ATAMYNAT BALİYEV​OTTO

3- KEMAL KONDOZ​ YDÜ

72 Kg.

1- SERGEN AVCI​ YDÜ

2- MEHMETALİ ZEKİ DEMİR​BİASK

77 Kg.

1- ARİF KONDOZ​ YDÜ

82 Kg.

1- HÜSEYİN TOKDEMİR​ YDÜ

2- BATUHAN GÖREN​ YDÜ

87 Kg.

1- ADNAN ÖZCEVHER​ DAÜ

2- YUNUS EMRE KAYIŞKANAT​ YDÜ

97 Kg.

1- ERİCH LAUGHLİN​ YDÜ

2- HALİT BAYRAKÇI​ DAÜ

97-130 Kg.

1- BERTU TEKAKPINAR​ YDÜ

2- MERT BÜYÜKÖZTÜRK​ DAÜ

3- ONUR ÖĞÜT​ DAÜ

01/07/2022 22:23
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TAGS: Şehit Güreşçiler anısına mindere çıktılar
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