Şehit kızı artık komando!

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik'in 7 yaşındaki kızı Batın Bezik, babasına verdiği sözü tutarak 17 yıl sonra mavi bereli oldu.

Van Gürpınar'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Ali Bezik'in 7 yaşındaki kızı babasına verdiği sözü tuttu ve komando oldu. Mavi beresiyle hafızalara kazınan Batın Bezik, "Babama söz verdim ve 17 yıl sonra mavi bereyi şerefle taktım" diyor.

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik, geride gözü yaşlı eşi Nilgün Bezik, 7 yaşındaki kızı Batın Bezik ve 14 aylık oğlu Berker'i bıraktı.

Türkiye, Batın'ı cenaze töreninde taktığı babasına ait Mavi Bere ile tanıdı. Bugün 24 yaşında olan Batın Bezik, şehit babasının yolunda giderek asker olmak için girdiği sınavı kazandı. Ardından İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 9 aylık zorlu eğitimi tamamlayarak komando oldu.

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22/11/2021 10:59