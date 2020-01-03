Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu

İskele Belediye Tiyatrosu, önemli bir projeye imza attı. 18 yaşındayken girdiği Kara Harp Okulu’nu teğmen olarak tamamlayan, Larnakalılar için önemli bir yere sahip, Komutan Mustafa Orhan’ın hayat hikayesi belgeselleştirildi. 10 Ocak’ta Kıbrıs Türk halkıyla buluşacak belgeselde Şehit Mustafa Orhan’ın doğumundan şehit olduğu güne kadar çok önemli bilgiler yer alıyor. Belgeselde, Orhan’ın arkadaşları ve ailesinin anlattıklarıyla hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor.

KAHRAMANLIKLA DOLU BİR HAYAT…

Şehit Mustafa Orhan belgeseli, Orhan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılması üzerine1963 yılında TMT saflarına geçmesiyle başlıyor. İlk olarak mücahit subay olarak görev alan ardından Küçük Kaymaklı, Boğaz, Dar Boğaz Ada Tepe ve St Hilarion’da 11 yıl görev yaptıktan sonra Larnaka sancağı Merkez Piyade Taburu I. Bölük Komutanı olarak atanan Şehit Mustafa Orhan’ın hayat hikayesi, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından anlatılıyor.

10 OCAK 2020’DE İSKELE’DE GÖSTERİMDE OLACAK

Larnaka’daki görevinin 364. günü henüz 33 yaşındayken Rumla mermisi bitene kadar göğüs göğüse çarpıştığı sırada şehit olan Mustafa Orhan’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı, belgesel ilk kez 10 Ocak 2020’de izleyiciyle buluşacak. Geride gözü yaşlı bir eş ve babalarına hiç doyamayan evlatlar bırakan Orhan’ın hayatının anlatıldığı belgeselin yapımında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a başarılı oyuncular Burkay Uzun ve Ebru Kırmızı eşlik ediyor.

03/01/2020 15:34