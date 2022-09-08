Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, katledilmesinin 26’ncı yıl dönümünde anıldı

Rumlar tarafından 26 yıl önce nöbet tuttuğu yerde şehit edilen piyade er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik köyünde düzenlenen törenle anıldı.



Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, şehit aileleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar ile ailesi katıldı.



8 Eylül 1996 tarihinde şehit edilen Kılıç için düzenlenen törende, ilk olarak Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu yere çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören konuşmalar ve dua okunmasıyla son buldu.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kılıç’ı şehit edilişinin 26. Yıl dönümünde andı, 1974 sonrası bu gibi saldırılar olsa da, KKTC kurulduktan sonra TSK ve GKK’nın gece gündüz havada karada denizde Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşaması için görev yaptığını söyledi.



Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini ancak bugün güçlü bir devlet olarak bu coğrafyada yer aldığını vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle azim ve kararlılıkla yola devam ettiklerini ifade etti.



Tatar, tüm şehitleri andığı konuşmasında, halkın güvenliğini sağlayan askere teşekkür etti, Geçitkale’de yer alan İHA ve SİHAlarla bölgede güçlü bir devlet olduklarını, mavi vatanda da hak ve çıkarları doğrultusunda Türkiye ile birlikte mücadele verdiklerini söyledi.



Egemenlik, barış ve huzuru kolay kazanmadıklarına işaret eden Tatar, Hiç bir baskıda bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.



Tatar, Ege’de Türkiye’ye yapılan haksızlıklara karşı verilen yanıtlara sevindiklerini de belirterek, doğu Akdeniz’de de KKTC olarak bundan aldıkları güçle Kıbrıs Türk halkının haklarını koruduklarını vurguladı.



Tatar, bölgedeki hak ve çıkarların Türkiye ile birlikte korunacağını, iki ülke arasındaki güçlü birlikteliği daha da geliştirdiklerini söyledi.



Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet zemininde yeni siyaseti sürdüreceklerini ifade eden Tatar, bu siyasetten geri adım atmayacaklarını vurguladı, bu uğurda canını, kanını veren tüm şehitleri andı.



Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına konuşan Ersoy Talu da, görevi başında şehit edilen Kılıç ve tüm şehitleri andı, şehitlere minnetlerini sundu, şehitleri yaşatmanın görevleri olduğunu söyledi.



Talu, şehitler sayesinde kurulan KKTC’yi yaşatmaya, baskılara boyun eğmeyeceklerini, çünkü davalarında haklı olduklarını ve şimdi geçmişten daha güçlü olduklarını kaydetti.



Anavatan Türkiye sayesinde bugün Kıbrıs’ta barışın var olduğunu, artık egemen iki ayrı devlet olduğunu anlatan Talu, Kıbrıs Türk halkının geleceğe Türkiye ile birlikte güven huzur refah içinde baktığını belirtti.



Talu, Rum yönetiminin boyunduruğu altına asla girmeyeceklerini belirterek, bu uğurda canını kanını veren şehitlere, Kıbrıslı Türklerin devletine vatanına bayrağına sahip çıkmaya devam edecekleri sözü verdi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Ali Dinleyici de, Kılıç’ın nöbet yerinde görevdeyken şehit edildiğini ifade ederek, 8 Eylül 1996’da yaşanan Rum saldırısını anlattı. Dinleyici, bu olayın 1975’ten sonra ilk olay olmadığını ifade ederek, diğer olayları anımsattı, en zor zamanlarda bile vatan toprağının korunduğunu kaydetti, vatan bayrak uğruna gerekirse son nefese kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

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08/09/2022 12:28