Şehit Piyade Er Hasan Kara anıldı

Şehit Piyade Er Hasan Kara, 36 yıl önce Lefkoşa’da şehit edildiği yer olan sınır bölgesindeki Burhan Tan Sokağı'nda yapılan törenle anıldı.

Lefkoşa'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı l. Piyade Alay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Burhan Tan Sokağı'nda, 11 Aralık 1988'de devriye görevini yaptığı sırada Rum askerleri tarafından vurulan ve 12 Aralık 1988'de şahadete kavuşan Hasan Kara’nın anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Şehit Kara’nın ailesi ile muharip derneklerin de KKTC ve TC bayrakları ile yer aldığı törende, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve erin şehit edildiği yere çelenkler sunuldu.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Benan, 36 yıl önce askerlik görevini yaparken Rumlar tarafından vurulan ve şehit olan Kara’yı andı.

Benan, Kıbrıs Türk halkının şehitler vererek kurduğu KKTC devletini korumanın görevleri olduğunu belirterek, bayrağın ilelebet göklerde dalgalanacağını vurguladı.

Genç mücahitlere güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Benan, vatan toprağı için şehit düşenleri saygıyla andı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Barış vardır, bunu korumak görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, törene katılan herkesi selamlayarak, KKTC’nin kuruluşundan 5 yıl sonra hunharca katledilen ve şehit edilen Kara’yı andı.

Kıbrıs Türk halkının bugünkü bağımsızlığını ve özgürlüğünü şehitlere borçlu olduklarını ifade eden Tatar, 1974 yılında Kıbrıs’a barışın geldiğini ve Türk askeri sayesinde sürdüğünü kaydetti.

“Barış vardır, bunu korumak görevimizdir” diyen Tatar, eksik olanın bir anlaşma olduğunu söyledi. Tatar, buna kavuşmak için masaya toplum olarak değil, devlet olarak oturmak gerektiğini belirtti.

Masaya bir tarafın toplum bir tarafın devlet olarak oturduğu bir sürece onay vermeyeceklerini ifade eden Tatar, şehitlerin vasiyeti KKTC’nin yaşatılacağını, halkına barış, güven, onur içinde bir yaşam sunmaya devam edeceğine işaret etti.

Gazze, Suriye ve bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Tatar, geçmiş unutulmadan geleceğin yaratılması gerektiğini, çünkü insanların bugün bile birbirini katlettiğini, herkesin de seyrettiğini söyledi.

KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının bugün onurlu bağımsız yaşıyorsa bunun Türkiye sayesinde olduğunu ifade eden Tatar, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Hasan Kara ve tüm şehitleri anarak, gazilere sağlık diledi. Tatar, her yıl bu törenin düzenlenmesinin önemine işaret ederek KKTC devletine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Tatar, "Şehidimin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Müzakere masasına toplum olarak değil, bağımsızlık egemenlik eşit statü ve devletin kabulü ile oturacağız, bunun dışında bir sürece onay vermeyeceğiz" dedi.

Şehit Piyade Er Hasan Kara'nın vurulduğu Burhan Tan Sokağı, 1989 yılında “Askersizleştirilmiş Bölgeler Anlaşması” kapsamına alınan ve KKTC egemenlik alanında bulunan bir sokak...

1970 yılında Altınova köyünde doğan Şehit Piyade Er Hasan Kara'nın kabri Lefkoşa Ortaköy Şehitliği'nde yer alıyor. Şehidin anne ve babası da vefat etti.