Şehit sayısı 36'ya yükseldi!

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olmasının ardından ilk kez İstanbul'da kameralar karşısına geçen TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki hain saldırı sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Şehit düşen her evladımızın acısı yüreğimizi dağlıyor. Bin yıldır bu topraklarımızı vatanımız kılmak için yürüttüğümüz mücadeleyi verdiğimiz sayısız şehitler kervanına bunu da ilave etmemiz gerekiyor. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT SAYISI 36'YA YÜKSELDİ!

“İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz şehit 36'ya çıktı” açıklamasında bulunan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına baş sağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum." dedi.

"2 BİN 100'ÜN ÜZERİNDE REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

"Hamdolsun şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru artık rejim unsuru da demeyelim onların askerleri öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edilmiştir. Pek çok yer de ağır ateş altına alınmak suretiyle tahrip edilmiştir. Her geçen gün bu baskıyı artıracak kararlılığımızı göstereceğiz. Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin depo onlar da yine patlatılmıştır. Rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz."

29/02/2020 16:04