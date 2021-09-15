Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı bugün Lefkoşa’da defnedilecek

Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı bugün Lefkoşa’da askeri törenle defnedilecek.

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15/09/2021

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Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı bugün Lefkoşa’da defnedilecek

Rumların 1963 saldırılarında yaralanarak Kızılay vasıtası ile Mersin Devlet Hastahanesi’ne kaldırılan ve daha sonra 4 Haziran 1964 tarihinde Mersin’de vefat ederek orada toprağa verilen Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı bugün Lefkoşa’da askeri törenle defnedilecek.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden alınan bilgiye göre, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki Şehitlik’te düzenlenecek defin töreni saat 16.00’da başlayacak.           

15/09/2021 11:01
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TAGS: Şehit, Şevket, Mustafa, Gürsoy
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