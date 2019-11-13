Şehit Sıhhıye Er Mustafa Girgin Konferans Salonu açıldı

Girne Askeri Hastanesi'ndeki konferans salonuna, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi, er Mustafa Girgin'in ismi verildi.

Şehit Sıhhiye Er Mustafa Girgin Konferans Salonu, bugün, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Girgin'in ailesi tarafından açıldı.

Açılış töreninde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Girne Askeri Hastanesi Baştabibi Deniz Tabip Albay Metin Tez konuşma yaparken; Girne Askeri Hastanesi Baştabip Yardımcısı Duygu Tez de "Çanakkale Savaşları ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda Sağlık Hizmetleri" konulu sunum gerçekleştirdi.

Törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı-Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced de şiir okudu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, konuşmasında, konferans salonunun açılışına katkı koyanlara teşekkür etti.

Öztürk, Girne Askeri Hastanesi'nde değerli ve önemli hizmetler verildiğini söyleyerek, sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için çalışacaklarını belirtti.

Konferans salonunun hastane için anlamlı bir tesis olduğuna işaret eden Öztürk, toplantı ve eğitimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Sağlık personelinin kahramanca mücadeleler verdiğini, bu mücadelenin bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde devam ettiğini belirten Öztürk, hem doktorların hem de sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını kaydetti.

Öztürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

Girne Askeri Hastanesi Baştabibi Deniz Tabip Albay Metin Tez de, hastanenin ihtiyaç duyduğu bu konferans salonuna şehit er Mustafa Girgin'in adının verilmesinin anlamlı olduğunu, bunun sorumluluklarını artırdığını söyledi. Tez, konferans salonunun sağlık konularında eğitim sunma imkanı yaratacağını kaydetti.

Girgin'in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın ikinci gününde bir saldırı sonucu şehit düştüğünü söyleyen Tez, tüm şehitlere rahmet diledi, gazileri de minnetle yad etti.

13/11/2019 18:55