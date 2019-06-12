Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla icra edildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2019 Arama Kurtarma Tatbikatının deniz safhası Gazimağusa açıklarında icra edildi.

Tatbikatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı izledi.

TCSG Umut 703 Korveti’nden icra edilen tatbikatta iki farklı senaryo icra edildi.

Tatbikata, Türkiye Cumhuriyeti’nden: 1 fırkateyn, 2 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 3 uçak, 1 sahil güvenlik özel harekat timi ile 1 dalış 1emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise, 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 romörkör ve 1 arama kurtarma birliği iştirak etti.

Tatbikatın ilk senaryosunda seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir ticari yatın çatması( çarpışma deniz dilinde) sonucu denize düşen göçmenler ile kuru yük gemisinde çıkartılan yangın sonucu gemide bulunanlar kurtarıldı.

İkinci senaryoda ise bir ticari gemi ile tankerin çarpması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarıldı.

Senaryoların icrasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir brifıng verdi.

Kendir açıklamasına, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan ve tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli ve diğer tüm şehitleri rahmetle anarak başladı.

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katıldığını dile getiren Kendir, tatbikatın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içinde uluslararası sularda başarı ile tamamlandığını vurguladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2019 Arama Kurtarma Tatbikatının, denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapıldığını anlatan Kendir, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

(BRT)