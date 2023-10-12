Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilecek

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12/10/2023

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilecek

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla, 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatbikat, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara sularıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

12/10/2023 18:54
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TAGS: Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilecek
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