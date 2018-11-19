Şehit Tuncer İlkokulu Öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü Yürüyüşü Düzenledi

Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla okuldan bakanlığa yürüyüş düzenledi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e Çocuk Hakları Bildirgesi’ni sundu.

Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Şehit Tuncer İlkokulu dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, “Herkes Farklı Herkes Eşit” yazılı pankartla, okuldan bakanlığa kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrencileri bakanlık önünde karşılayan Özyiğit, çocuklara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Bir grup öğrenci de BM Çocuk Hakları Bildirgesi’ni okudu.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, öğrencilerle birlikte düzenlenen etkinlikte amaçlarını Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nde yer alan haklar konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, çocuklara yaptığı konuşmada, toplum olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nde yer alan hakların bilinmesi ve tüm çocukların bu haklardan yararlanması için el birliğiyle hareket edilebilmek gerektiğini söyledi.

Geleceği doğru şekillendirebilmek için “temel öğenin barış” olduğunu belirten Özyiğit, “Sizler için barış içerisinde bir ülke yaratamazsak, o zaman görevimizi yerine getirmemiş oluruz” dedi.





Yola çıkış noktasının, barış arayışlarını sürdürürken, çocukların dengeli beslenmesiyle sağlıklı ve temiz bir çevrede kaliteli bir eğitim alması olduğunu ancak bunun için devletin ekonomik yapısı istenilen çerçevede olmadığını belirten Özyiğit, bu nedenle çocukların geleceği için ülkeye sahip çıkma ve geleceği doğru şekillendirme için toplum olarak birlikte çalışma çağrısı yaptı.



Özyiğit bunun için var gücü ile çalıştığını söyledi.



ÇOCUK BİLDİRGESİ



Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Çocuk Hakları Bildirgesi, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın, çocukların korunmasını, sağlıklı koşullar altında özgürce yetişmesinin sağlanmasını; Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmasını; Çocuğa toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkının verilmesini; Çocukların her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmasını öngörüyor.

Haber: İbrahim Diran Fotoğraflar: Erol Uysal - TAK