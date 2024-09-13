“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” 16-19 Eylül arası icra edilecek

“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2024”ün, KKTC ve Türkiye’nin katılımıyla 16-19 Eylül tarihleri arasında icra edileceği bildirildi.

GKK Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın maksadı, “GKK ile KTBK arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek” olarak açıklandı.

Tatbikata KKTC ve Türkiye’den ve kara, hava ve deniz unsurlarının katılacağı ve basına kapalı olarak icra edileceği kaydedildi.