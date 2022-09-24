Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası- 2022 Tatbikatı tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla KKTC’de icra edilen Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022’nin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tatbikata ilişkin açıklaması şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası Garanti ve İttifakları Antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda; 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye'den K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK K.lığı birlikleri ile KKTC'den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Kuvveti Komutanlığı ve Kr.Hvcl.Brl.K.lığı unsurlarının "Zırhlı Birlik, Hava Hücum ve Hava İndirme Harekatı, Muharebe Arama Kurtarma, Elektronik Harp, Keşif ve Gözetleme Faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek" maksadıyla, KKTC'de icra edilen Şehit Yzb. Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022" başarıyla tamamlanmıştır.”

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24/09/2022 10:58