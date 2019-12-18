Şehitler Haftası dolayısıyla, posta gönderilerine özel tarih damgası tatbik edilecek

Posta Dairesi, gönderilere özel tarih damgası tatbik edecek

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18/12/2019

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Şehitler Haftası dolayısıyla, posta gönderilerine özel tarih damgası tatbik edilecek

Posta Dairesi, “21-25 Aralık Şehitler Haftası” dolayısıyla, gönderilere özel tarih damgası tatbik edecek.
Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, özel tarih damgası tatbiki, 23 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Özel tarih damgası, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde, giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinde ise ön yüzeye vurulacak.

18/12/2019 15:42
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TAGS: Şehitler Haftası dolayısıyla, gönderilere özel tarih damgası tatbik, edilecek
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