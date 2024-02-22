Şehitler Ölmez Albümü Hasipoğlu’na Takdim Edildi

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22/02/2024

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Şehitler Ölmez Albümü Hasipoğlu’na Takdim Edildi

Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyeti, UBP’yi ziyaret ederek, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü.

Gürsel Benan, 1956'dan bu güne kadar kayıt altına alınan  1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğrafların derlendiği  iki ciltlik “Şehitler Ölmez Albümü”nü, Hasipoğlu’na takdim etti.

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, böylesine müstesna bir çalışmayı devam ettiren derneği kutladı.

Şehitler Ölmez Albümü’nün tarihe ışık tutacak nitelikte bir çalışma olduğuna işaret eden Hasipoğlu, “ Adı üzerinde… Şehitlerimiz Ölmez… Bu toprakların vatan yapılmasında, devletimizin kurulmasında, şehitlerimizin kanını, gazilerimizin alın terini unutmayız, unutturmayız” diye konuştu.

Hasipoğlu, UBP olarak milli davanın gelecek nesillere aktarılmasını milli mesele olarak görmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi

22/02/2024 17:23
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TAGS: Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, hasipoğlu
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