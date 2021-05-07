Şeker Hastalığı Vücutta Ne Gibi Zararlara Yol Açıyor? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Bitkisel Tedavi Uzmanı Dr. Hakan Özkul ile şeker hastalığı hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Şeker hastalığının neden ihmal edilmemesi gerektiğini, vücutta yaygın olarak ne gibi problemlere yol açtığını konuştuk.

Dr. Özkul şeker hastalığında son 10 yıldır var olan artışın iki kat olduğunun altını çizdi.

Şeker Hastalığı Göz Sinirlerine Zarar Veriyor.

Dr. Hakan Özkul şeker hastalığının göz sinirlerine ve göz yapısındaki damarlara zarar verdiğini belirtti.

“Şeker hastalığının vücuda verdiği zararların başında retinopati vardır. Retinopati göz sinirlerine verilen hasar demektedir. Göz damarlarında yarattığı bu tahribat görme bozukluklarına yol açıyor. Bazı hastalarda geçici körlük meydana gelmektedir. Eğer yeteri kadar tedbir alınmazsa bu durum kalıcı körlüğe ya da göz bozukluklarına sebep verebilir.”

İlerlemiş Şeker Hastalığı İktidarsızlık Problemlerine Yol Açıyor

Dr. Özkul şeker hastalığının erkeklerde iktidarsızlık problemlerine yol açtığını belirtti.

“İktidarsızlığın önemli sebeplerinden biri şeker hastalığının erkek üreme organında verdiği tahribatlar gelir. Bu tahribatlar sinirlere verdiği tahribattan ve damar yapısının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ileri yaştaki erkek hastalarda çok sık görülen bir durumdur.”

Sinirlere Verilen Zararlar Birçok Hastada Gözlemlenebiliyor

Dr. Özkul şeker hastalığının birçok organa verdiği zararın sebebinin sinirlere verdiği zararlardan kaynaklandığını söyledi.

“Şeker hastalığının vücudun neredeyse her organına zarar vermesinin sebeplerinin başında nöropati gelmektedir. Nöropati sinirlere verilen zarardır. Hastalar genellikle duyu kaybı yaşarlar. Özellikle ayaklarda yaşanan duyu kaybı sıkça gözlemlenmektedir. Şeker hastalarının ayaklarına ateş değer ve bunu hissetmezler bu durum ayaklarda sinirlerin çalışmamasından kaynaklanmaktadır.”

Diyalize Bağlanma Sebeplerinin Başında Şeker Hastalığı Geliyor

Dr. Özkul şeker hastalığının böbreklere verdiği zararlara dikkat çekti.

“Şeker hastalığı nefropatiye sebep oluyor. Tıpta diyabetik nefropati olarak bilinen bu durum böbrek yetmezliğine varacak sonuçlara yol açıyor. İşte bu yüzden diyaliz hastalarının %60’ından fazlası şeker hastalığının böbreklere verdiği hasardan kaynaklı olarak diyalize bağlanıyor.”

Diyabet Beyin Hücrelerine Kalıcı Hasarlar Veriyor

“Diyabet beyin hücrelerine ciddi zararlar veriyor. Erken bunamaya sebebiyet veriyor. Beyin damarlarına verdiği zararlar beyinde kalıcı etkiler yaratabiliyor. Şekeri yüksek seyreden hastalarda bu durum denge kaybı ile gözlemlenebilir. Sık rastlanılan bir durumdur. İşte bu yüzden şeker hastaları yediklerine içtiklerine son derece dikkat etmeleri gerekiyor.”

Bitkisel Tedavi Şekeri Düşürmenin Yanı Sıra Hastalığı Bitirmenin En Önemli Silahı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Hakan Özkul, şeker hastalığının bitkisel tedavi ile yenebildiklerinin altını çizdi.

“Şeker hastalığı kalp damarlarına ve hücrelerine ciddi zararlar veriyor. Dolayısıyla bu hastalık kalp krizlerine de sebep oluyor. Bu yüzden hastaların bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor.”

“Şeker hastalığında önce şekeri anlık olarak düşüren ilaçlar kullanılmaya başlanıyor. Bir süre sonra ağızdan alınan ilaçlar da fayda etmeyince insülin tedavisine geçiliyor. Hasta insülin bağımlısı bir hale geliyor.”

“Bitkisel tedavi ile hastalığın tedavisinden bahsediyoruz. Sadece şekeri düşürecek çalışmalar değil hastalığın seyrini değiştirecek çalışmalar yapıyoruz. Hastalığı ortadan kaldıracak faktörleri bir bütün olarak ele alıyoruz. Hastanın haplar ve insülinden kurtulmasını sağlıyoruz.”

“Şeker hastalığının bitkilerle tedavisi modern bilimin bir uygulamasıdır. Fitoterapi yani bitkisel tedavi tarihte gelen en eski tedavi metodudur. Şeker hastaları hiç korkmasınlar bugün sahip olduğumuz bitki bilimi sayesinde tedavinin nasıl olmasını gerektiğini çok iyi biliyoruz.”

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07/05/2021 13:39