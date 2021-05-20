Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Diyabet hastalığı başlangıçta birçok hasta tarafından fark edilmemektedir. Fark edilse de acaba şeker hastası mıyım ya da şeker başlangıcı olabilir mi gibi soruları kendine yöneltmekten öte geçilmemekte, herhangi bir ölçüm yapılmamakta ve bu konuyla ilgili teşhis konmak üzere doktora gidilmemektedir. Çünkü belirtileri günlük yaşam kalitesini başlangıç evresindeyken çok fazla etkilememektedir.

Haberimizde Türkiye’nin tanınmış doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Hakan Özkul’un şeker hastalığının başlangıç evresinde nasıl fark edilebileceğini ve fark edildiği zaman neler yapmamız gerektiği konusunda bizlerle paylaştığı bilgilerden bahsedeceğiz.

Başlangıç Aşamasındaki Birçok Hasta Ciddiye Almıyor.

Şeker hastalığının en belirgin özelliklerinden biri istemsizce hızlı kilo kaybıdır. Hızlı kilo kaybına şekerin sebebiyet vermeyeceği düşünülüyor. Dikkat etmemiz gereken belirtilerden biridir. Hastalığın başlangıç evresindeki belirtilerden bir diğeri ise halsizlik hissidir. Hastaların günlük yaşantılarında hissettikleri eskiye göre daha fazla ve sıklaşan yorgunluk hissi de şeker hastası başlangıcında olduğumuz anlamına gelebilir.

Dr. Özkul bu durum üzerine şunları söylüyor: “Her insan hissettiği farklı değişimlere kulak vermeli, her şey yolunda giderken hastalığın teşhisini en hızlı koyabilecek kişi kendisidir.”

Yaralar Daha Geç iyileşiyor.

Şeker hastalığının bir diğer belirtilerinden biri de vücutta oluşan veya açılan yaraların daha geç iyileşmesidir.

Dr. Özkul “Diyabet vücudun tüm hücrelerine etki eden, sinirlerde harabiyete yol açan çok kötü bir hastalıktır. Yalnızca bir organa zarar vermez. Bu nedenle yaranın bile iyileşme evrelerinde negatif yönde etkili rol oynar. Biz diyabetle ilgili bitkisel tedavilerimizde de diyabet hastalığına odaklandığımız kadar diyabetin vücudun çeşitli organlarına, hücrelerine ve sinir yapılarına verdiği hasara da odaklanıyoruz.” Şeklinde ifade etti.

Diyabet Erken Evre Belirtilerinden Bulanık Görme, Körlüğe Bile Götürebiliyor.

Şeker hastalığı belirtilerinde bulanık görme durumu, kandaki glukoz seviyesindeki yükseklikten kaynaklanmaktadır. Bu durum kontrol altına alınmayan veya tedavi edilmeyen uzun süreli diyabet hastalıklarında diyabetik retinopati hastalığına neden olmaktadır. İlerlemiş retina hasarı durumunda, vakalarda görülen ve sonradan yaşanan körlük oranları arasında en önde gelen sebeplerden biridir.

Dr. Hakan Özkul “Saydığımız bu belirtilerin yanında en belirginleri, ayakta karıncalanma, yanma, his kaybı, üşüme gibi belirgin değişimler yaşanıyorsa veya ciltte kuruluk, kaşınma varsa yine bu durumda erken teşhis çok önemlidir. Tedavisi çok daha kolay olmaktadır. Yine de her durumda, diyabetik retinopati gibi diyabetin vermiş olduğu hasarları onarmak için bitkisel tedaviden faydalanın. Bitkisel tedavi yöntemiyle harabiyeti onarmakla kalmıyor aynı zamanda oluşabilecek yeni sorunların ve fonksiyonel bozukluklarında önüne geçmiş oluyorsunuz.”

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20/05/2021 09:25