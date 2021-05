Şeker Tadında Bir Bayram İçin Beslenmeye Dikkat

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Tünay Tuğcan bayramda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hayatımızın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme en önemli faktörlerden biridir.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler 1 ay boyunca uzun süreli açlıkla yavaşlayan metabolizmanın etkisi, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girmektedirler. Kimi kişiler 'oruç bitti şimdi yemek yeme zamanı' diyerek aşırı miktarda besin tüketirler. Bayram sonrası aşırı yemek yeme ile bazı problemler kaçınılmaz olur. Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide problemleridir. Ayrıca, gelenek ve göreneklerden dolayı bayramda tatlı tüketimi de artmaktadır. Bayramda birden bire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Vatandaşların bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ramazan'dan sonra ilk hedef yavaşlayan metabolizmayı yeniden düzenlemek eski düzenine geri getirmektir. Bunun için Ramazan Bayramı ve sonrasında sağlıklı beslenmeye yönelik öneriler aşağıda sizlere belirtilmiştir;

1-Bayram Sabahı Çok Önemli!

Sağlıklı ve iyi yapılmış bir kahvaltı sizi güne hazırlar hem de gün boyunca harcayacağınız enerjinin önemli bir kısmını sağlar. Ayrıca metabolizmanızın hızlanmasına da neden olur. Bayram sabahı uzun bir açlık sonrası yapılacak ilk kahvaltının büyük önemi vardır. Kalkar kalkmaz 1 bardak ılık limonlu suyla midenizi hazırlayıp, uygun miktarlarda peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, 1 bardak süt ve bol yeşilliklerden oluşan kahvaltı tercihiniz olmalıdır. Kahvaltıda börek, ağır ve yağlı besinler, kızartmalardan uzak durunuz.

2- Ana Öğünler Çok Önemli!

Mutlaka 3 ana öğün (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) yapılmalıdır. Öğle yemeği akşam yemeğine göre kalori bakımından daha ağırlıklı olmalıdır. Akşam yemeğinde daha hafif ve düşük kalorili olmalıdır. Öğle yemeğinde daha çok protein ağırlıklı beslenme (ızgara et, tavuk, balık) yapılması gerekirken, akşam yemeğinde daha hafif midenizin gece boyunca rahat edebilmesi için sebze yemekleri, mevsim yeşilliklerinden oluşan salatadan oluşan hafif bir ana öğün tercih edilmelidir.

3- Ara Öğünlere Dikkat!

Yine Ramazan'dan sonra metabolizmamızı canlandırmamız için ve ana öğünlerden 2-3 saat sonra yapılacak küçük bir ara öğün, düşen kan şekerimizle birlikte yüksek kalorili besinlere saldırmayacağız. Ara öğünlerde tüketebileceğimiz besinler; uygun miktarlarda meyve, ceviz, fındık, badem tarzında uygun kuruyemişler, kalorisi azaltılmış diyet biskuviler ve ayran, akşam yemeğinden sonraki ara öğününüzde mevsim yeşilliklerinden oluşan salata, 1 ince dilim peynir ve 1 ince dilim tam buğday ekmeği lifden zengin bir ara öğün olduğundan dolayı sizi tüm gece boyunca tok tutacaktır.

4- Ramazan Bayramı'nda Tatlı İkramlarına Dikkat!

Gelenek ve göreneklerden dolayı bayramda çikolata, bol şerebetli, yağlı ve fazla kalorili tatlı ikramları yapılmaktadır. Yalnız tatlıların ve çikolataların içeriğinde çok fazla miktarda doymuş yağ ve şeker içermelerinden dolayı kan şekerimizi bir anda hızlıca yükseltip, hızla düşürürler. Bu durumda Ramazan Ayı boyunca yavaşlayan metabolizmamızdan dolayı, başta obezite, şeker hastalıkları, kalp-damar hastalıklarına risk artmaktadır. Ziyafetlerde çok fazla tüketilen bu tür ikramlardan dolayı, mide-barsak problemlerine, yaz mevsiminden dolayı da tansiyon problemlerine ve kilo almamıza da sebep olacaktır. Ağır hamur tatlıları, şerebetli, yağlı ve fazla kalorili tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz. Ziyaretlerde ikram edilen tatlıları geri çevirmek ayıp olur diye düşünenler ise çok az miktarda tadına bakıp bırakmalısınız. Unutmayınız ki diğer ziyaretlerde de size mutlaka tatlı ikramında bulunmak isteyenler olacaktır.

5- Bol Bol Hareket Ediniz

Hayatımızın her anında her zaman hareketli olmamız ruhen ve bedenen sağlık için çok önemlidir. Ramazan Ayı boyunca gerek hareketsizlik gerek yemek düzenimizin değişmesiyle birlikte yavaşlayan metabolizmamızın hızlanması için bol bol hareket, düzenli olarak egzersiz yapmalıyız. Almış olduğunuz fazla kalorileri yakmak için bayram süresince ve sonrasında da mutlaka her gün yarım saat veya haftada 3-4 kez 45 dakika yapılacak olan orta tempolu yürüyüşün metabolizmamızı hızlandırmasında ve sağlığımız için çok yararlı olacağını unutmamalıyız. Kişinin yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve sağlık durumuna uygun olan aktivite türü yaşamın bir parçası haline gelmesi gerekmektedir.

Şeker tadında bayram geçirmeniz dileğiyle...

13/05/2021 10:47