Şeker ve obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçları sadece endokrin ve dahiliye uzmanları reçete edilebilecek

Şeker hastalığı (tip 2 diyabet) ve obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar artık sadece endokrin ve dahiliye uzmanları tarafından reçete edilebilecek.

Eczacılık ve Zehirler Yasası kapsamında, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Semaglutıd içerikli “Ozempıc” ve Liraglutid içerikli “Saxenda” isimli ilaçlar yalnızca Endokrin ve Dahiliye Uzmanları tarafından yazılabilecek. Bu ilacı reçete edebilecek endokrin ve dahiliye uzmanları 3 ayda bir kez alım-satım stoklarını ilaçların seri numaralarıyla birlikte bildirmek zorunda olacak.

Yine Resmi Gazetede yayınlanan karar uyarınca "Gabapentin" etken maddesini ihtiva eden ilaçlar da sadece yeşil reçeteyle verilecek.