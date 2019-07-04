Alışamadık bir türlü ismine çok aşina olmadığımız malzemelere. Belki isimleri biraz uzak geldi, belki de fiyatları biraz cebimizi yaktı. Halbuki onlarda çok rahatlıkla kullanabileceğimiz malzemeler. ''Ama fiyatları çok pahalı. Onu ne yapacağız?'' derseniz, bir kere alın, bu malzemelerin uzun uzadıya tadını çıkabilirsiniz diyoruz.Bu malzemelerden biri de yulaf kepeği. Yulaf ezmesine ya da yulafa nazaran tadı daha hafif. Besleyicilik oranı ise müthiş. Dukan diyetinden tanıdığımız yulaf kepeği, sadece diyetlerde değil, günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilir aslında. Özellikle şekersiz beslenenlere hurma, fındık ve kakaoyla birleşip şahane bir atıştırmalık alternatifi haline geliyor.Tatlı tüketimine dur diyebilmek ya da bir nebze olsun nefsinizi köreltmek isterseniz bu minik toplar tam sizlik.

İçindekiler:

7 adet Hurma

3 adet Günkurusu Kayısı

1 adet Muz Küçük Boy

2 Çay Bardağı Yulaf Kepeği

4 Yemek Kaşığı Fındık Çiğ (Kavrulmamış) ve Dövülmüş

1 Tatlı Kaşığı Kakao

2 Yemek Kaşığı Süt

2 Çay Kaşığı Tarçın Toz

Yapılışı:

Hurmalarınız çok kuruysa işe hurmaları yumuşatarak başlayın. Bir kasenin içine hurma ve sıcak suyu koyun. Yaklaşık 6-7 dakika bekletikten sonra suyun içinden çıkarın. Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Günkurusu kayısıları minik minik doğrayın. Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin. Ardından içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek birkaç kez daha rondoyu çalıştırın. Son olarak içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık yardımıyla birbirine yedirin. Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik parçalar alarak yuvarlayın. Tüm harca bu işlemi uygulayın ve bittikten sonra bir tabağa alın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Birkaç saat sonra çıkarıp afiyetle yiyin.

Not:

Tatlandırmak için içerisine farklı kuru meyveler, bal, pekmez ya da agave şurubu ilave edebilirsiniz.

Kaynak:Şekeri Hurmasından: Kakaolu Yulaf Kepeği Topları Tarifi