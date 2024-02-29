Şekerim Normale Döndü, Dr. Ahmet Özen’e Teşekkür Ederim

10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden Fikri Bey, Dr. Ahmet Özen’den aldığı bitkisel tedavi desteği ile şeker hastalığında ve genel durumunda ne gibi değişiklikler olduğunu Haber Kıbrıs ekibine aktardı.

“10 Yıldır Şeker Hastasıyım!”

“Ben Fikri Altıntaş. 52 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyorum. İnsülin direnci ile başladı ondan sonra da baya bir ilerledi hastalığım.”

ŞU ANDA ŞEKER HASTALIĞI KONUSUNDA RAHATLAMIŞ DURUMDAYIM!

Şeker hastalığı yüzünden yaşam kalitesi düşen Fikri Bey aldığı tedavi sonrası rahatladığını ifade etti.

“Şu anda şeker hastalığı konusunda rahatlamış durumdayım. Dr. Ahmet Özen’den fitoterapi alıyorum. Baya faydasını gördüm.”

“Kolesterol, trigliserid, tansiyon gibi hastalıklarım da var. Bol bol ilaç kullanıyorum.

“AĞRILARIMDAN KURTULDUM”

“Hastalıklarımdan dolayı baş ağrıları olsun, göz çevresindeki ağrılarım ya da özellikle akşam yattığım saatlerde ayak tabanlarımdaki ağrılarım olsun bunlardan büyük ölçüde fitoterapi sayesinde kurtuldum.”

“DAHA ÖNCE HİÇ YAPTIRMADIĞIM TAHLİLLER YAPTIRDIM.”

“İnternette, sosyal medyada ve çok kez televizyonda Dr. Ahmet Özen’in videolarını açıklamalarını gördüm. İletişime geçtim ve bana hızlı bir şekilde geri dönüş sağladılar. Ahmet Hoca’nın ekibi benden tahlil yapmamı istediler. Birçok tahlil yaptırdım hatta daha önce hiç yaptırmadığım tahliller yaptırdılar. Bu tahlilleri yapıp sonuçları gönderdim. Ardından Dr. Ahmet Özen bana uygun tedaviye karar verdi ve sürecim başlamış oldu.”

“ŞEKERİM 3’DE 1 ORANINDA GERİLEDİ!”

“Bitkisel tedavimin ilk 3 ayı tamamlandığında yüksek olan 3 aylık kan şekerimin 3’de bir oranında gerilediğini gördük. Bu da bana uygulanan tedavinin gerçekten başarılı olduğunu bana hissettirdi.

“10 yıldır şeker hastasıyım ilke defa böylesi bir düşüş yaşandı. Bunun enteresan tarafı ise ben yaşam tarzımdan neredeyse hiç ödün vermedim ona rağmen şekerimde düşüş oldu. Tedavim devam ediyor ben umutluyum ve mutluyum.”

“ŞEKER HASTALARINA DR. AHMET ÖZEN’İ TAVSİYE EDİYORUM”

“Bu hastalıktan muzdarip olan kişilere Dr. Ahmet Özen’i tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok pozitif sonuçlar aldım. Tip 1 olsun Tip 2 olsun kolesterol, tansiyon, trigliserid problemlerine karşı çözümleri olduğunu ifade ediyorum. Tedavimden memnun olduğum için Ahmet hocayı herkese tavsiye ederim.

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