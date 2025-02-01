Sekiz Aydır Uzayda: "Motor Becerilerimi Kaybettim''

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlarından Sunita Williams, sekiz ay boyunca uzayda kaldıktan sonra bazı temel motor becerilerini kaybettiğini açıkladı.

Williams, "Yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Burada uzun süredir bulunuyorum, oturmadım, yatmadım" dedi. Geçtiğimiz günlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu "gidip almasını" istemişti. Musk ise, yaptığı açıklamada Williams ve Wilmore'u "en kısa sürede" Dünya'ya geri getireceğine söz verdi.

Boeing'in Starliner uzay aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, 8 aydır uzayda mahsur kaldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlardan Sunita Williams, sekiz ay boyunca uzayda kaldıktan sonra bazı temel motor becerilerini kaybettiğini açıkladı. Williams, "Yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Burada uzun süredir bulunuyorum, oturmadım, yatmadım" dedi.

Williams, mikro yerçekiminde 234 gün geçirdikten sonra yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttuğunu itiraf etti.

DÖNÜŞLERİ DEFALARCA ERTELENDİ

59 yaşındaki Williams ve mürettebat arkadaşı 62 yaşındaki Barry Wilmore'ın başlangıçta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sekiz gün geçirmeleri gerekiyordu ancak onları götüren Boeing kapsülünde teknik sorunlar yaşandı.



Kapsül Dünya'ya boş ve sorunsuz şekilde döndü ancak iki astronot en az Mart sonuna kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.

BAŞKANDAN MUSK'A KURTARMA GÖREVİ

ABD Başkanı Donald Trump, astronotların uzayda mahsur kaldığını ve Biden yönetimi tarafından adeta terk edildiklerini iddia etti. Trump, Elon Musk’a çağrıda bulunarak SpaceX'in astronotları geri getirmesini istedi.

Musk, yaptığı açıklamada Williams ve Wilmore'u "en kısa sürede" Dünya'ya geri getireceğine söz verdi.