Seks robotları katile dönüşebilir

Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Nick Patterson, seks robotlarının hackerlar tarafından ele geçirilip sahibini öldürmesi için programlanabileceğini belirtti.

İnsanların yapay zekalı insan benzeri seks robotlarıyla ilişki kurabildiği hatta aşk yaşayabildiği günümüzde, Patterson, itaatkârlıklarıyla çekici gelen bu robotların aslında göründüğü kadar masum olmayabileceği uyarısında bulundu.

The Daily Star'a konuşan Patterson "Hackerlar robot veya robot benzeri cihazınızı hackleyebilir ve bağlantıları, kolları, bacakları veya bıçak gibi ek aletlerinin kontrolünü ele geçirebilirler. Bir hackerın bu robotlardan birinin kontrolünü ele geçirmesi isteyebileceğiniz en son şey olur. Zira hacklendiklerinde fırsatçı bir senaryoya yönelik fiziki eylemler gerçekleştirmesi veya zarar vermesi için kullanılabilirler" ifadelerini kullandı.

'Arayüz olmazsa tehlikeli olmazlar'

Patterson, seks robotlarının bir arayüze bağlı olmadıkları sürece çok tehlikeli olmayacaklarına da dikkat çekti.

Öte yandan robotların bir kabusa dönüşebileceği konusuna dikkat çeken tek uzman Patterson değil. Daha önce teknoloji milyarderi Elon Musk da doğrudan seks robotlarını kast etmese de, robotların bir gün gezegeni ele geçirebileceğini söyledi.

Musk, katil robotların yasaklanması çağrısı yaparak bu robotların gelecekte görülmemiş çapta bir silahlı krize yol açabileceğini belirtmişti.