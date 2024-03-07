Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı

"Seksenler" dizisiyle tanınan ve son olarak "Mutluyuz" filminde rol alan Efe Deprem (41), önceki akşam motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

EŞE SON VEDA

Törende Burcu Altın Deprem, eşi Efe Deprem'in tabutuna Fenerbahçe forması koydu.

Burcu Altın Deprem, gözyaşlarıyla eşinin tabutuna sarılırken; çiftin Seksenler dizisindeki rol arkadaşları Begüm Öner de gözyaşlarına boğuldu.

Efe Deprem'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kısıklı'da Namazgah Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Efe Deprem'in ailesi, yakınları, Seksenler dizisinden oyuncu arkadaşları ile sevenleri katıldı.

EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu Burcu Altın Deprem ile evli olan ünlü isim bir çocuk babasıydı.

Seksenler dizisinde canlandırdığı “Zafer” karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmaktaydı.