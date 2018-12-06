Sel felaketi Türkiye basınına böyle yansıdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkili olan yağış ve sel Türkiye basınına böyle yansıdı.

İşte Türkiye gazetelerine yansıyanlar....

NTV

KKTC'de fırtına ve yağış 3 can aldı

KKTC'de şiddetli fırtına ve yağış 3 kişinin ölümüne neden oldu. Girne'de pek çok ev ve iş yerini su bastı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki gündür şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altındaydı.



Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sele kapılarak doğanköy deresine uçtu.



Bölgede yapılan aramalarda biri kadın 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

HÜRRİYET GAZETESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkiyi olan şiddetli fırtına ve yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, okullar tatil edildi. Bir çok bölgeye elektrik verilemiyor. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

KKTC genelinde iki gündür etkili olan fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. MeteorolojiMüdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"ŞALTERLERİ KAPATIN, EVDEN ÇIKMAYIN"

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"

SÖZCÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurda 3 kişi hayatını kaybetti.KKTC’de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi.

Birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.Girne bölgesinde dün etkili olan yağış sonrasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bir çok ev kullanılamaz hale geldi, araçlar sele kapıldı. Emniyet yetkilileri Girne Çiklos bölgesinde bir erkek; Doğanköy’de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.Selin en çok etkili olduğu Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Evlerinde mahsur kalanlar var” açıklamasını yaptı. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, “Ekiplerimiz tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor” dedi. Güneş bazı otellerde mahsur kalan turistlerin güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

ENSON HABER

Kıbrıs’ta cadde ve sokakları sel bastı

Kıbrıs genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kıbrıs adasında etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle caddeleri ve sokakları su bastı, bazı yollar trafiğe kapandı. Kıbrıs genelinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

KKTC VE RUM KESİMİ ALARMDA

KKTC Hükümeti tedbirlerini artırırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise turuncu alarma geçtik, KKTCHükümeti; Kıbrıs’ı etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar ile ilgili olarak kaymakamlıklar, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve itfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu açıkladı.

HABERTÜRK

KKTC'de sel felaketi! 3 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli yağışların 3 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı

KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Girne bölgesinde dün etkili olan yağış sonrasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bir çok ev kullanılamaz hale geldi, araçlar sele kapıldı. Emniyet yetkilileri Girne Çiklos bölgesinde bir erkek; Doğanköy'de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Selin en çok etkili olduğu Girne İlçesi'ne bağlı Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Evlerinde mahsur kalanlar var açıklaması yaptı. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, Ekilerimiz tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor” dedi. Güneş bazı otellerde mahsur kalan turistlerin güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

İnternethaber

Kuzey Kıbrıs'ta sel felaketi 3 can aldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Birçok otel, ev ve iş yerini su bastı

Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi. Girne bölgesinde dün etkili olan yağış sonrasında ciddi hasarlar meydana geldi.

Bir çok ev kullanılamaz hale geldi, araçlar sele kapıldı. Emniyet yetkilileri Girne Çiklos bölgesinde bir erkek; Doğanköy'de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, hükümetle yaptığı haftalık olağan görüşmesini, yaşananlar nedeniyle iptal etti. Akıncı, yetkililerden oluşan hasarla ilgili geniş bilgi aldı. KKTC hükümeti de, selde hasar görenlerin, kayıplarının karşılanması yönünde adımların atılacağını ifade etti.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor.

TGRT HABER

KKTC'de turizm kenti Girne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurda Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. İhbarı alan polis yetkileri harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda sabah saatlerinde bir erkek cesedine ulaşıldı.

GERÇEKGÜNDEM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli yağış sonrası birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı.

DHA'nına aktardığına göre, KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"