Sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin ardından yapılan aramalarda Fatma Tekdal'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da, 2 kişi de akıntıya kapıldı.

Kayıp anne ve kızından bir iz bulmak için günlerdir arama kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Arama çalışmalarından acı haber geldi. Anne Fatma Tekdal'ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzaklıkta Boyundere Köyü yakınlarındaki Pınar Hidroelektrik Santraline suyun ulaştığı noktada bulundu.

Bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep'ten ise hala haber yok.

Şanlıurfa'da aramalar sürüyor

16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da da sele kapılan tır şoförünü arama çalışmaları sürüyor.

Balık adamların çalışmalarına iş makineleri de destek veriyor. Selden etkilenen bölgede toplam 7 bin 585 personel ve bin 485 araç görev yapıyor.

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20/03/2023 15:11