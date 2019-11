Sel, Güney Sudan'da 200 bin çocuğu yerinden etti

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Güney Sudan'da sel nedeniyle 200 bin çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Vakıf tarafından yayımlanan raporda, "Save The Children, olağanüstü ve şiddetli yağışlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan, en az 200 bini çocuk, 420 binden fazla kişinin sağlığından derin endişe duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Selden 30'dan fazla kentin etkilendiği belirtilen raporda, birçok çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve gelecekteki önemli hizmetlere erişimlerini sağlayacak doğum raporu belgeleri dahil çok sayıda belgelerini kaybettikleri aktarıldı.

Save the Children Güney Sudan Direktörü Rama Hansraj, "Güney Sudan'daki sel felaketi, çocuklar ve ailelerinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu felaket seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaleti, temmuzda başlayan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında yer alıyor.

