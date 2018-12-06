Sel suları bir vatandaşın canını aldı!

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel suları arasında bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı, sel sularına kapıldığı düşünülen erkek cesedinin İtfaiye ekiplerince bulunduğunu bildirdi.

BRT'nin haberine göre Ginre Lefkoşa yolu Ciklos bölgesinde bir araç sular tarafından sürüklendi.

Görgü tanıklarına göre araçta dört kişi bulunuyordu Yapılan arama çalışmaları sonucu araca ulaşılamadığını bildiren BRT bir erkek cesedine ulaşıldığını ancak bunun da kimliğinin belirlenemediğini duyurdu.

Arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.