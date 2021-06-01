Selahaddin Gülen'in sorgusu yarın başlayacak

MİT'in operasyonuyla yurtdışında yakalanarak Ankara'ya götürülen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in sorgulanmasına yarın başlanacak.

MİT'in operasyonuyla FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye götürüldü.

Örgüt hakkında derin bağlantılara ve bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Selahaddin Gülen'in yakalanmasıyla terör örgütüyle mücadelede önemli bir yol alındı.

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gülen'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacak.

Gülen'in yeğeni, Türkyolu'nun kayınbiraderi

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu.

Aynı zamanda elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyal vermişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ta bu operasyonun sinyalini “Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız” sözleriyle anlatmıştı. "Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız" demişti.

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01/06/2021 16:52