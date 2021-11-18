Selanik’ten gelen konteynerden kıyafet yerine havai fişek çıktı

Selanik’ten Güney Kıbrıs’a giden ve limandan Limasol’daki bir şirkete ait binaya nakledilen konteynerde çok sayıda havai fişek tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili 45 ve 46 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını yazan gazete, konteynerin içerisinde kıyafet olduğunun söylendiğini ancak konteynerin ağırlığının gümrük memurunun dikkatini çekmesi üzerine, konteynerde yapılan aramada çok sayıda havai fişek, meşale, patlangaç ve maytap tespit edilerek, bunlara el konduğunu belirtti.

Konteynerde toplamda 1291 kilo havai fişek ve maytap tespit edildiğini kaydeden gazete, bahse konu ürünleri sipariş ettiğinden söz edilen 45 yaşındaki şahıs ile bunları ithal ettiğinden söz edilen 46 yaşındaki şahsın tutuklandığını ekledi.

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18/11/2021 16:07