Selay Mustafa: Gezerek öğrenmek çok önemli

TURİZMKIBRIS - ARZU AKTAŞ GÜNDÜZLER

Bu hafta 39 ülke ,170 şehir gezen İngilizce öğretmeni Selay hanımla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Selay hanım seyahatlerin insanlarla tanışmak için, yol arkadaşını tanımak ve kendini keşfeştmek için önemli faktör olduğunu söylüyor. Eskiden hayvan korkusu olduğunu belirten Selay hanım,Avusturalya seyahatinde kendisini yaban hayatın içinde bulduğunu ve bu korkusunu yendiğini belirterek, her seyahatte kendisini daha fazla geliştirdiği söyledi.

Sorulara geçmeden önce sizi biraz tanıyalım.Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Selay Mustafa. Baflı bir anne ile Limasollu bir babanın çocuğu olarak, Kanada’da doğup büyüdüm. İstanbul’da yaşıyorum Özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda anaokul öğrencilerine ses eğitimi veriyorum. Sanata ilgi duyuyorum. Boş zamanlarımda resim çizmekten hoşlanıyorum.

Hayatımın büyük bir bölümü Kanada’da geçti ama her zaman içimde adaya ve Orta Doğu’ya dönme arzusu vardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye’de İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladım.İki sene sonra Dubai’de Uluslarası bir okulda görev yaptım. Ardından Türkiye’ye geri dönüş yaptım .Hayalim Kıbrıs’ta bir iş imkanı bulup orada çalışmak.

Seyahat tutkunuz nasıl başladı?

Seyahat tutkum Kanada’da başladı.!974’ten sonra ailem Kanada’ya göç etti.Kanada, Kıbrıs’tan çok farklı kültür,iklim ve yaşam tarzı olan bir ülke.Kanada’nın en güzel yanı bir çok farklı millete ev sahipliği yapması.Orda bir çok farklı ırktan arkadaşım oldu.Her tanıdığım insanda farklı bir ruh ve renkli hayat hikayeler gördüm.Böylece Kanada’nın dışındaki dünyayı merak etmeye başladım.

İlk seyahatinizi nereye gerçekleştirdiniz?

İlk seyahatimi 18 yaşımda ailemden ayrı ,kendi paramla kendi isteğimle Hawai’ye gerçekleştirdim.Amerika’ya bağlı ama bambaşka tropik bir ada olan Hawaii çok ilginç geliyordu bana. Hawai’de Honolulu, Maui,ve Kona’yı gezdim.Hawaii insanlarını çok yardımsever ve cana yakın buldum. Hawaii’de yemek kültürü çok farklı , bu yüzden damak tadımıza uygun yemek bulmak oldukça zor oldu.Denizlerinde kopek balığı ve deniz anası tehlikesi ne karşı sürekli uyarılıyorduk.Honolulu çok zengin Las Vegas gibi oyun oynanan ve daha çok zenginlerin tercih ettiği pahalı bir şehirdi.Benim en çok sevdiğim şehir Maui oldu.Kona dünyaca ünlü volkanların olduğu ,sisli, kapalı bir havası olan bir şehirdi. Bana gore Hawaii iyi geliri olan orta yaşlı insanlara hitap eden bir yer. Öğrenciler için oldukça pahalı

İlk yurtdışı seyahatinizde neler deneyimlediniz?

İlk Seyahatimde bavulumda neler olduğunu bile kontrol etmeden yola çıkmıştım.Seyahatler aslında ne kadar planlı olursa o kadar rahat geçer. Kanada’dan Amerika’ya normalde sadece kimlikle giriş yapılabiliyor.Ancak Hawaii bir eyelet ve ada olduğu için ek belge ve daha fazla kontrol gerekiyordu.Hawaii’de pasaportsuz bulunduk ve nerdeyse ülkeden geri çevriliyorduk. Görevli memurlarla tatlı bir dille konuştuk. Genç ve saf olduğumuz için girişimize izin verildi.Ama bizim için çok güzel bir ders oldu.

Bugüne kadar kaç ülke gezdiniz? Nerelerdi?

Şimdiye kadar 38 ülke ve 170 şehir gezdim. Bunlardan birkaçı Amerika ,İngiltere,Fransa,İspanya,İtalya,Malta,Romanya,Gürcistan, Bahamalar, Brezilya, Hindistan,Meksika,Portekiz,Çek Cumhuriyeti,Yunanistan ve Türkiye …

Bu seyahatlerde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Beni en çok etkileyen kültür,yemek ve yaşam tarzları oldu. Örneğin Brezilya’da bütün ırklar birlikte yaşıyor.Ve hiç kimse “Nerelisin” “Kökenin nedir” gibi sorular sormuyor. İnsan ayrımı yapmayan bu halka gerçekten hayran olmuştum.

Brezilya’ya gitmeden önce çevremde “paranı çalarlar”,”organlarını alırlar”, “seni öldürürler” gibi bir sürü söz duydum.Ancak ben olumlu düşünerek sıfır endişe ve korkuyla yola çıktım.

Kanada’da öğrencilik dönemimde bir süre bankada çalıştım.Orda bir Portekizli ve Brezilyalı ile tanışmıştım.İnsanların hikayelerinden ve bana verdikleri enerjiden ülkelere karşı bir merak başladı.

Seyahatlerinizi nasıl finanse ediyorsunuz?

Seyahatlerimi kendim finanse ediyorum. Öğretmen olduğum için maddi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ayrıca resmi tatiller ve 6 haftalık yaz tatilim bana seyahat etme fırsatı veriyor.

Ben insanların maddi durumdan dolayı seyahat edemediklerini düşünmüyorum. Bana göre kısıtlı izinler nedeniyle yeteri kadar izin alamayıp planlarını gerçekleştiremiyorlar.

Gideceğiniz ülkeye hazırlık yaparken nelere dikkat edersiniz?

Bir ülkeye gideceğim zaman sağlık açısından nelere ihtiyacım oduğunu araştırırım.Ve önceden gerekli aşıları yaptırıp, ilaçları alırım.Genelde vize sorunu yaşamıyorum.Ama Hong Kong aktarmalı olarak Avusturalya’ya giderken Hong Kong’ta durdurulup vizem olup olmadığı soruldu.Kalbim duracaktı.10 saat aktarma sürem vardı .Hemen online vize başvurusu yaptım ve onayı aldım.Eğer vize onaylanmasaydı çok büyük sorun yaşardım.Bu yüzden yola çıkmadan önce mutlaka iyice araştırılmalı ve bir B planınız olmalı.

Sıradaki rotanız neresi?

Henüz net bir plan yapmadım.Fakat Sakız adası ve Girit’e gitmeyi çok istiyorum.Hayalimde Seyşeller,Turks and Caicos ve Maldivler var.

Son olarak okuyucularımıza bir neler söylemek istersiniz?

Seyahatlerin ve oradaki insanlarla iletişimin ne kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu söylemek istiyorum.Toronto Ünivesitesinde Tarih ve İngilizce Edebiyat bölümü okurken merak uyandırıcı bilgiler edindim.Ve Kanada’dan çıkıp dünyayı gezme zamanımın geldiğini anladım.Bankada çalıştığım dönemde de o kadar farklı kültürden insanlarla tanıştım ki bana kendi kültürlerini anlattıklarında daha fazla araştırma ve o ülkeleri görme arzusu duydum.Hayat çok kısa ve yarınımız hiç belli değil.Benim seyhatlerim hayata bakış açımı,toleranslı olmamı ve hayatla ilgili bilgilerimi geliştiren en önemli etken.Bu yüzden ailemizden öğretmenlerimizden öğrenemediğimiz şeyleri yaşayarak ve gezerek öğrenmek çok önemli.

Selay hanımın instagram hesabını takip etmek isteyenler www.instagram.com/theworldofsly buradan ulaşabilir.