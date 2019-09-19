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Selçuk, Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

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19/09/2019
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Selçuk, Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.
Saat 09.15’te KKTC’ye gelen Bakan Selçuk, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak ve KKTC'nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak. Selçuk, KKTC’den yarın ayrılacak.
TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuk Bakan Selçuk’u kabulü, saat 10.00’da gerçekleşti.

19/09/2019 10:47

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TAGS: Ziya Selçuk, haber, kıbrıs
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