Selçuk Yitmen hayatını kaybetti

ads ads ads ads
06/10/2022

ads
ads
Selçuk Yitmen hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan Selçuk Yitmen, hayatını kaybetti.

Yitmen’in ölümü başta aile yakıları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Taşkınköy örgütümüzün mihenk taşlarından çok değerli büyüğümüz Selçuk Yitmen abimizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Cenaze, cuma (yarın) saat 11:00’de Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.

06/10/2022 19:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Selçuk Yitmen hayatını kaybetti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.