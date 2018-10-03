Selda Bağcan’dan muhteşem final

Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği, Edip Akbayram konseriyle başlayan Girne Kültür Sanat Günleri, Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan konseriyle tamamlandı.

Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserde Selda Bağcan Anadolu Rock ve Protest Müzik türünde şarkılar seslendirdi.

Selda Bağcan konserde, “Minnet Eylemem”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz gazeteci yaz” isimli şarkıları dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi. Sahneye çıkan bir kişinin üzerinde Atatürk’ün bulunduğu Türk bayrağını takdim etmesinin ardından Selda Bağcan İzmir Marşını yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla seslendirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Türk Dünyasının önemli ses sanatçısı Selda Bağcan’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Nidai Güngördü, bu yıl “Sanat yoluyla barış” sloganıyla düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri’nde Edip Akbayram ve Fatih Erkoç’un sahne çıktığını belirterek, Esaretten Özgürlüğe ve Biraderler Cabaret isimli tiyatro oyunlarının da sergilendiğini kaydetti. Selda Bağcan’a Kıbrıs kapısı takdim eden Güngördü, kapının dostluğa, kardeşliğe ve barışa açılmasını temenni etti.

Güngördü konuşmasının sonunda şahsı, belediye meclis üyeleri ve Girneliler adına sanatçıya teşekkürlerini sundu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve ara vermeden ard arda şarkılarını söyleyen Selda Bağcan’da konuşmasında seyircinin enerjisinden çok etkilendiğini belirterek, kendisini davet eden Girne Belediyesine teşekkürlerini sundu.