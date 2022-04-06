Selda Çimen, KKTC Strazburg temsilcisi olarak görevlendirildi

Bakanlar Kurulu, Selda Çimen'in KKTC Strazburg Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verdi. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, Müdür/Temsilci Selda Çimen'in, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 26 ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca , KKTC Strazburg Temsilciliğine , 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren, Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi” denildi.

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06/04/2022 20:08