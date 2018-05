Selda İçer’in Gezi Notları

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın şehri KAVALA

Gizli tarihte yolculuk

Selda İÇER

Batı Trakya’nın en önemli merkezlerinden biri Kavala. Kavala, 1387’den 1912 yılına kadar Osmanlı toprağı idi. 1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesi sırasında Kapadokya’da yaşayan Rumlar buraya yerleştirildi. Şehrin bugün yakşalık 60 bin nüfusu var. Çok fazla büyük olmayan Marinası, keyfli balık restoranları ile çepe çevre sarılmış. Denizin içinde oturuyorsunuz hissine kapılıyorsunuz yemeğinizi yerken. En önemlisi de Marina’nın karşısında yükselen Osmanlı döneminden kalma eski şehrin surlarından geri kalan göz alıcı kale. Eski ve yeni yapıların bir birlerini sarmalayarak size kendilerini sergilemeleri ve izdüşümlerini denizde izlemenizin keyfine deyecek yok.

Yunanistan’ın Selanik şehri için tur planımızı yaparken Sevgili Hocam Ali Dayıoğlu, Selaniğe gideceğimizi duyunca, “ Lütfen Selaniğe gidersen Kavala’ya da geç. Muhteşem bir yer” dedi... Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa... Benim hayatıma bu yıl giren bir şahıs. Neden? Ne büyük bir tesadüftür ki, Ortadoğu Dersi’nde Mısır’ı anlatırken öğrendim ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır tarihinde önemli bir figür.

Ders sunumumda Kavalalı M.A. Paşa için şunları anlatmıştım: “1517’de Osmanlı tarafından fethedilen Mısır, 1798’de Napolyon yönetimindeki Fransız ordusu tarafından ele geçirildi. Osmanlı tarafından Mısır’a Vali olarak atanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransızları 1803’de Mısır’dan çıkararak, yönetime el koydu .

Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından kurulan Mısır Hidivliği’nin özerkliği, Osmanlı tarafından 1867’de resmen tanındı. Mısır, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile modern merkezi bir idare altında birleşti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın iktidarı döneminde güç sahibi olan toprak sahipleri ve Kavalalı hanedanı etkili olmuştur. 1914’e kadar hukuken Mısır, Osmanlı’nın bir parçası olarak kaldı.Mısır, yaklaşık olarak 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.”

Selaniğe gittikten sonra, Kavala’nın bir buçuk saat mesafede olduğunu öğrendik ve tur planımıza onu da ekledik.

Kavala’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın evini ve atın üzerindeki kılıcını kınına sokarken simgelenen heykeline uzun bir tırmanma sonucunda ulaşabildik. Kılıcın kınına konması, Kavalalı’nın evine dönüşünü simgeliyor. Şehrin en güzel noktasında yüksekte ve denize nazır evi ise,bugün hala görkemini kaybetmemiş. Panagia denilen eski şehirde dolaşırken, esnafla konuştuğumuz zaman öğreniyoruz ki, Kavalalı’nın evinin üzerinde hala Mısır bayrağı asılı olmasının nedeni, oraların Mısır toprağı sayılması. Yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın zamanında yaptırdığı İmaret, bugün restore edilerek otel olarak kullanılıyor ve o da Mısır toprağı. Kavalalı Hanedanlığı uzun zaman Kavalaya hükmetmiş ve izlerini hale bulmak çok mümkün. Şehrin denize paralel uzanan noktasında yer alan su kemerleri de, şehrin su ihtiyacının karşılanması için Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış. Panagia bölgesine şehre tepeden bakma şansına sahip oluyorsunuz ve yol boyunca yer alan dükkanlardan kavala kurabiyesi almadan da dönmüyorsunuz. Türkçe konuşan birçok esnaftan Kavalalı Mehmet Ali Paşa efsaneleri dinleyerek tepeye tırmanırken, çevrenizde her adımda bir Osmanlı eseri ile karşılaşıyorsunuz.

Selanik’te olmak

Selanik’te kendinizi İzmir kordonboyunda gibi hissediyorsunuz. Buradan gün batımını izlemek paha biçilmez. Burada Selanik’in meşhur Beyaz Kalesi ve biraz daha ötede yer alan şemsiyelerini keşfettik. Tabii ki Selaniğe gidip de Atatürk’ün doğduğu evi gezip görmemek olmazdı. Atatürk’ün evinin dış bahçesinde hediyelik eşya satan bir Yunanlı kadınla sohbet ettik. Kırık Türkçesi, bizim kırık Rumcamız (gruptaki bazı arkadaşların tabii ki) ile ortak acılar dile getirildi, anılar paylaşıldı. Burada hemen belirtmem gerekir ki Selanik ve Kavala’da birçok insan Türkçe biliyor ve Türk olduğunuzu öğrenir öğrenmez birkaç kelime ile Türkçe konuşarak size jest yapıyor. Sokak çalgıcıları da Türk olduğunuzu anladıkları anda sizlere hemen bir Türkçe şarkı patlatıyorlar.

Yunan tavernalarında da müzisyenler yine size jestlerini yapıp benzer kültürümüzle Türkçe sözlü ezgilerini enstürmanlarından bizlere hediye olarak gönderiyorlar. Evet, fazlasıyla benzeşiyoruz, evet, orada kendimizi farklı bir ülkede gibi hissetmiyoruz, evet, Selanik halkı, şu ana kadar gördüğüm Atina ve Yunan adalarındaki Yunan halkına benzemiyor. Daha çok balkan kültürü taşıyan, rahat keyfli insanlar.

Gruptaki tüm arkadaşlarım nerede ise bu konuda aynı fikirde. Gündüz sakin, sessiz bir yapıya sahip Selanik şehri, gece olunca tamamen başka bir yapıya bürünerek, sokaklarından yükselen farklı ezgiler, müzikler eşliğinde, yeyip,içip eğlenen insanlarla dolup taşıyor. “ Bu kadar insan bir anda nereden çıktı” diye düşünmeye başlıyorsunuz.

Bizim iklimimize çok yakın olan Selanikle ilgili hemen şunu da eklemek gerek, yemek fiyatları çok uygun. Müzikli bir tavernada iki kişi, balık meze, uzo, yaklaşık 50 euro veriyorsunuz. Osmanlı döneminden kalma tarihi kalıntıların şehrin ortasında an be an karşısınıza çıktığı Selanikte, İstanbul benzeri çiçek pasajları ve Pazar bölgeleri görmek de çok mümkün. Atina kadar olmasa da Selanik’te de tarih fışkırıyor.