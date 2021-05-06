Selen Ercan: Bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir

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06/05/2021

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Selen Ercan: Bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ercan Havaalanı’nın isminin “Dr. Fazıl Küçük Havaalanı” olarak değiştirilmesi yönündeki önerisine, Şehit Binbaşı Fehmi Ercan’ın torunu Selen Ercan’dan tepki geldi.

Selen Ercan  “Ercan Havaalanı’nın ismine dokunma” başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Selen Ercan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dedem Binbaşı Fehmi Ercan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında 6. Kolordu nezdinde İleri Hava Kontrolörü Tim Komutanı olarak adaya çıkmış ve Alay Komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ile birlikte şehit düşmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının KKTC Ercan havaalanından çıkartılacağını ve Dr. Küçük adının verilecegini duyurmuştur. Rahmetli şehit dedemin ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin anısına yapılan bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir.

06/05/2021 13:21
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TAGS: Selen Ercan, ercan havalimanı
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