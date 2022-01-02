Selen Görgüzel: Bir zincir kopsa yanarız!

Yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel, yılbaşı gecesi Kozyatağı'nda bir mekanda sahne aldı. Swarovski zincirlerle Binnur Çaydaş tarafından tasarlanan iddialı elbisesiyle göz kamaştıran 42 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "Hamdi Bey nerede?" sorusuna Selen Görgüzel, "Antakya’da ailesi ile beraber. Ben de beni seven dinleyici ailemle beraberim bu akşam. Yeni yıla beni dinlemeye gelen sevenlerimle gireceğim" yanıtını verdi.

Özel olarak hazırlanan iddialı elbisesi hakkında Görgüzel, "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Swarovski taşlardan hazırlanarak bir ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum" dedi.

42 yaşındaki güzel, "Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok biliyorsunuz, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız" ifadelerini kullandı.

"KLASİK KONSERVATUVARLI KOMPLEKSLERİ"

42 yaşındaki güzel, "Bazen kendimi Hülya Avşar gibi hissediyorum. Gündeme gelmek isteyen bana taş atar oldu. İşte bir tiyatro oyunundaki bu sahne onun tiyatro oyunun reklamını da yaptı. İşin özeti bu aslında" yorumunda bulundu.

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02/01/2022 14:30