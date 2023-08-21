Selen Görgüzel dinç kalmak için anne sütü içiyor

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi, oyuncu Selen Görgüzel dinç kalmak için anne sütü içmeye başladı.

Doktor tavsiyesiyle böyle bir şey yapmaya başladığını söyleyen Görgüzel, “Bebeği olan bir arkadaşımdan sağdığım anne sütü” diyerek elindeki şişeyi gösterdi.

Selen Görgüzel şöyle konuştu:

Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü… Doğal gerçek anne sütü. Dinç kalmak için içiyorum. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor.

Enfeksiyona da iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti.

Yeni duyulmaya başlandı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik.